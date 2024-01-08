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Магазины в Чернинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Этаж 1
Здание нежилое (наименование - магазин) общей площадью 116,2 кв.м в д. Велюнь Брестского рай…
€5,023
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