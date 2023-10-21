ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Чернинский сельский Совет
Производственные помещения
Производственные здания в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Минск, Беларусь
190 м²
1/5
Магазин работает 8 лет, есть лицензия на алкогольные напитки и табачные изделия. Гос. аренда…
€14,153
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Брест, Беларусь
73 м²
1/2
Продам Изолированное Помещение с отдельным входом, площадью 72,5 кв.м., г. Брест, ул. Коммер…
€27,363
Рекомендовать
Склад
Папернянский сельский Совет, Беларусь
2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
€405,727
Рекомендовать
Офис 6 комнат с интернетом, с Signalizaciya
Минск, Беларусь
6
246 м²
3/3
Продается офисное помещение (этаж, кабинетная нарезка) площадью 243 кв.м. Имеются все комму…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин с подъездными путями, с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
98 м²
1/5
Продажа арендного бизнеса. г. Минск, ул. Козлова, 31 Площадь: 98.3 м2 Покупатель не оплачива…
€146,250
Рекомендовать
Коммерческая
Узденский сельский Совет, Беларусь
236 м²
Продается здание специализированного животноводства - конюшня в д. Новая Старина, 54 км от М…
€23,589
Рекомендовать
Офис в центре города, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Гродно, Беларусь
34 м²
4
Административное помещение общей площадью 34,2 кв.м (28,9 – офис; 3,4 – санузел; 1,9 — сануз…
€41,988
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Минск, Беларусь
198 м²
1
Продажа торгового помещения в центре Минска Адрес: г. Минск, ул. Уманская, 54-49 Площадь – 1…
€203,807
Рекомендовать
Магазин
Кобрин, Беларусь
Здание нежилое в собственность в центральной части города Кобрин Брестской области общей пло…
€45,290
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
811 м²
1/1
Продается помещение общественного питания. Узнать стоимость Вашей недвижимости, а также полу…
€217,017
Рекомендовать
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
807 м²
Продажа административное здание в Советском районе на 1-м переулке Франциска Скорины, 30. …
Цена по запросу
Рекомендовать
Склад
Руднянский сельский Совет, Беларусь
541 м²
1
40 км от Минска: Капитальное строение - здание спецназначения 541м2…
€55,669
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL