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Купить склад в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Складв Чернавчицы, Беларусь
Склад
Чернавчицы, Беларусь
132 м² 1 Этаж
€ 12,159
For sale Warehouse, ag. Chernavchitsa, Brest district, Brest e.g. Area 131.8 м² 1st flo…

Параметры недвижимости в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь

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