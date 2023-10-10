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Производственные здания в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Производство
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 286 м²
Этаж 1/1
Продается логистический центр 2023 г.п. в Брестском р-не (Каменецкое направление) общей площ…
Цена по запросу
Realting.com
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