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Склады в Березинский район, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 9 комнат в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Склад 9 комнат
Поплавский сельский Совет, Беларусь
9 Количество комнат 608 м² 1/1 Этаж
€ 164,102
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток.  На …
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