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Магазины в Березинский район, Беларусь

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2 объекта найдено
Магазин 7 комнат в Березино, Беларусь
Магазин 7 комнат
Березино, Беларусь
7 Количество комнат 496 м² 1/1 Этаж
€ 136,752
Продается отдельно стоящее здание со всеми необходимыми коммуникациями. Расположено в о…
Магазин в Березино, Беларусь
Магазин
Березино, Беларусь
123 м² 1/1 Этаж
€ 90,478
Продажа здания магазина в г. Березино Предлагаем в продажу капитальное строение 123 кв.м., р…
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