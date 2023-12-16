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Коммерческая недвижимость в Березино, Беларусь

1 объект найдено
Магазин 7 комнат с мебелью, с подъездными путями, в оживленном месте в Березино, Беларусь
Магазин 7 комнат с мебелью, с подъездными путями, в оживленном месте
Березино, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 496 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание со всеми необходимыми коммуникациями. Расположено в оживле…
€137,507
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