Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Быховский район
  5. Магазины

Магазины в Быховский район, Беларусь

Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Быхов, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Быхов, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1
Продажа. Магазин + склад Адрес: Быхов, Советская 114А Площадь - 174 м2 Продаётся магазин вме…
€47,562
Realting.com
Перейти