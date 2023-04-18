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Купить коммерческую недвижимость в Быховский район, Беларусь

Быхов
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Быхов, Беларусь
Коммерческая
Быхов, Беларусь
1 700 м²
€ 276,752

Параметры недвижимости в Быховский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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