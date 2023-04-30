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Магазины в Берёзовка, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин в Берёзовка, Беларусь
Магазин
Берёзовка, Беларусь
599 м² 1/2 Этаж
€ 328,016
Торговое помещение, склад, сфера услуг  г. Березовка, ул. Новогрудская, д.16А Площадь: …
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