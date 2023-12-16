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Магазины в Буйничский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 5 комнат в Буйничи, Беларусь
Магазин 5 комнат
Буйничи, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 191 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение в Буйничах по улице Центральная, общей площадью 190 м.кв. Идеа…
€42,793
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