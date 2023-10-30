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Коммерческая недвижимость в Буховичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад в Большие Лепесы, Беларусь
Склад
Большие Лепесы, Беларусь
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в городе Кобрин Брестской области общей п…
€47,338
Realting.com
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