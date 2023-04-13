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Купить коммерческую недвижимость в Брестская область, Беларусь

Знаменский сельский Совет
4
Тельминский сельский Совет
4
Жабинка
3
Мотыкальский сельский Совет
3
Ракитницкий сельский Совет
3
Высокое
2
Клейниковский сельский Совет
2
Мухавецкий сельский Совет
2
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260 объектов найдено
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
543 м² 1/1 Этаж
€ 448,868
Предлагаю для продажи в самом центре Бреста, ул. Московская, 204, Торговое изолированное пом…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 89,774
3 - комнатная квартира общей площадью 83,6 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
39 м² 2/3 Этаж
€ 42,322
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже (вход с…
Коммерческаяв Брест, Беларусь
Коммерческая
Брест, Беларусь
1 113 м² 1/3 Этаж
€ 305,963
Предлагаю для ПРОДАЖИ, в том числе в ЛИЗИНГ (удобно и выгодно), трёхэтажное Капитальное стро…
Офисв Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м² 1/1 Этаж
€ 16,489
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 15%!!! Продается в живописном и уютном месте, рядом с Беловежской Пущей Капи…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 329,781
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 140,5 кв.м. Изолиро…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,901
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
Коммерческаяв Брест, Беларусь
Коммерческая
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 8,245
Земельный участок (назначение - обслуживание здания склада) площадью 0,2343 га с нежилым зда…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 146,569
Торговое помещение в собственность в районе Вулька (р - н ул. Махновича) города Бреста общей…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
39 м² 1/5 Этаж
€ 61,376
Предлагаю для продажи Торговое помещение (выведена жилая квартира) в самом центре г. Бреста,…
Складв Пинск, Беларусь
Склад
Пинск, Беларусь
3 538 м² 1/1 Этаж
€ 850,000
Торговые помещения, здание складов  г. Пинск, ул. Красноармейская, 18 к  Общая пло…
Производствов Барановичи, Беларусь
Производство
Барановичи, Беларусь
2 023 м²
€ 155,730
Продажа. Производство + склад Адрес: г. Барановичи, Вильчковского 214 Б Площадь - 2023,4 м2 …
Коммерческаяв Брест, Беларусь
Коммерческая
Брест, Беларусь
5 306 м² Количество этажей 5
€ 3,664,228
Многофункциональное здание.  г. Брест, ул. Ленинградская, 37 Общая площадь:  5305.…
Коммерческаяв Брест, Беларусь
Коммерческая
Брест, Беларусь
1 082 м²
€ 787,028
Продажа здания Адрес: г. Брест, ул. Советской Конституции, 15 Площадь – 1 081,7 кв. м2…
Магазинв Барановичи, Беларусь
Магазин
Барановичи, Беларусь
750 м²
€ 858,803
Продажа Статус объекта. Продажа магазина Адрес: Брестская область, г. Барановичи, ул. Домейк…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 13,741
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 17,3 кв.м. Изолиров…
Коммерческаяв Кобрин, Беларусь
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
62 м² 1/2 Этаж
€ 27,482
Предлагаютя к продаже изолированные нежилые помещения общей площадью 61.6 кв.м, расположенны…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
220 м² 1/1 Этаж
€ 22,901
Продам Склад контейнерного типа в собственность в северо-западной части города Бреста, микро…
Магазинв Жабинка, Беларусь
Магазин
Жабинка, Беларусь
28 м²
€ 7,786
ЛОТ 4263. Торговый павильон в центре Жабинки, расположенный на участке площадью 12,67 соток …
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
55 м² 2/3 Этаж
€ 29,314
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Офисв Барановичи, Беларусь
Офис
Барановичи, Беларусь
64 м² 1/5 Этаж
€ 39,390
3-комнатная квартира для бизнеса по ул. Гагарина! * Площадь: общая – 64,3 кв.м., жилая…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 29,314
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 54,5 кв.…
Производствов Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
575 м² 1/1 Этаж
€ 61,376
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Кобрин Брестской…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
55 м² 2/3 Этаж
€ 29,314
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
3 049 м² 1/2 Этаж
€ 1,099,268
Предлагаем для продажи ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР в самом центре г. Бреста, 2-х этажное здание с цокольн…
Магазинв Барановичи, Беларусь
Магазин
Барановичи, Беларусь
11 м² 2/4 Этаж
€ 10,077
Продается административно-торговое помещение, площадь 11 м.кв., в торговом здании с высокой …
Коммерческаяв Брест, Беларусь
Коммерческая
Брест, Беларусь
10 м² 2/2 Этаж
€ 34,810
Лот 6916. В продаже изолированное нежилое помещение на втором этаже двухэтажного кирпичного …
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
213 м² 1/1 Этаж
€ 458,029
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО) рас…
Коммерческаяв Брест, Беларусь
Коммерческая
Брест, Беларусь
213 м² 1/1 Этаж
€ 641,240
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО), ра…
Офисв Кобрин, Беларусь
Офис
Кобрин, Беларусь
1/1 Этаж
€ 64,124
Административное помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью …

Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь

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