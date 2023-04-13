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Беларусь
Брестская область
Купить коммерческую недвижимость в Брестская область, Беларусь
Знаменский сельский Совет
4
Тельминский сельский Совет
4
Жабинка
3
Мотыкальский сельский Совет
3
Ракитницкий сельский Совет
3
Высокое
2
Клейниковский сельский Совет
2
Мухавецкий сельский Совет
2
Новосёлковский сельский Совет
2
Подгорновский сельский Совет
2
Хидринский сельский Совет
2
Щерчовский сельский Совет
2
Буховичский сельский Совет
1
Видомлянский сельский Совет
1
Каменец
1
Леснянский сельский Совет
1
Новомышский сельский Совет
1
Пружанский сельский Совет
1
Чернавчицкий сельский Совет
1
Шерешевский сельский Совет
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260 объектов найдено
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Магазин
Брест, Беларусь
543 м²
1/1 Этаж
€ 448,868
Предлагаю для продажи в самом центре Бреста, ул. Московская, 204, Торговое изолированное пом…
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 89,774
3 - комнатная квартира общей площадью 83,6 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
2/3 Этаж
€ 42,322
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже (вход с…
Коммерческая
Брест, Беларусь
1 113 м²
1/3 Этаж
€ 305,963
Предлагаю для ПРОДАЖИ, в том числе в ЛИЗИНГ (удобно и выгодно), трёхэтажное Капитальное стро…
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м²
1/1 Этаж
€ 16,489
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 15%!!! Продается в живописном и уютном месте, рядом с Беловежской Пущей Капи…
Магазин
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 329,781
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 140,5 кв.м. Изолиро…
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,901
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
Коммерческая
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 8,245
Земельный участок (назначение - обслуживание здания склада) площадью 0,2343 га с нежилым зда…
Магазин
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 146,569
Торговое помещение в собственность в районе Вулька (р - н ул. Махновича) города Бреста общей…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
1/5 Этаж
€ 61,376
Предлагаю для продажи Торговое помещение (выведена жилая квартира) в самом центре г. Бреста,…
Склад
Пинск, Беларусь
3 538 м²
1/1 Этаж
€ 850,000
Торговые помещения, здание складов г. Пинск, ул. Красноармейская, 18 к Общая пло…
Производство
Барановичи, Беларусь
2 023 м²
€ 155,730
Продажа. Производство + склад Адрес: г. Барановичи, Вильчковского 214 Б Площадь - 2023,4 м2 …
Коммерческая
Брест, Беларусь
5 306 м²
Количество этажей 5
€ 3,664,228
Многофункциональное здание. г. Брест, ул. Ленинградская, 37 Общая площадь: 5305.…
Коммерческая
Брест, Беларусь
1 082 м²
€ 787,028
Продажа здания Адрес: г. Брест, ул. Советской Конституции, 15 Площадь – 1 081,7 кв. м2…
Магазин
Барановичи, Беларусь
750 м²
€ 858,803
Продажа Статус объекта. Продажа магазина Адрес: Брестская область, г. Барановичи, ул. Домейк…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 13,741
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 17,3 кв.м. Изолиров…
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
62 м²
1/2 Этаж
€ 27,482
Предлагаютя к продаже изолированные нежилые помещения общей площадью 61.6 кв.м, расположенны…
Склад
Брест, Беларусь
220 м²
1/1 Этаж
€ 22,901
Продам Склад контейнерного типа в собственность в северо-западной части города Бреста, микро…
Магазин
Жабинка, Беларусь
28 м²
€ 7,786
ЛОТ 4263. Торговый павильон в центре Жабинки, расположенный на участке площадью 12,67 соток …
Магазин
Брест, Беларусь
55 м²
2/3 Этаж
€ 29,314
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Офис
Барановичи, Беларусь
64 м²
1/5 Этаж
€ 39,390
3-комнатная квартира для бизнеса по ул. Гагарина! * Площадь: общая – 64,3 кв.м., жилая…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 29,314
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 54,5 кв.…
Производство
Кобрин, Беларусь
575 м²
1/1 Этаж
€ 61,376
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Кобрин Брестской…
Магазин
Брест, Беларусь
55 м²
2/3 Этаж
€ 29,314
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Магазин
Брест, Беларусь
3 049 м²
1/2 Этаж
€ 1,099,268
Предлагаем для продажи ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР в самом центре г. Бреста, 2-х этажное здание с цокольн…
Магазин
Барановичи, Беларусь
11 м²
2/4 Этаж
€ 10,077
Продается административно-торговое помещение, площадь 11 м.кв., в торговом здании с высокой …
Коммерческая
Брест, Беларусь
10 м²
2/2 Этаж
€ 34,810
Лот 6916. В продаже изолированное нежилое помещение на втором этаже двухэтажного кирпичного …
Офис
Брест, Беларусь
213 м²
1/1 Этаж
€ 458,029
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО) рас…
Коммерческая
Брест, Беларусь
213 м²
1/1 Этаж
€ 641,240
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО), ра…
Офис
Кобрин, Беларусь
1/1 Этаж
€ 64,124
Административное помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью …
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Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь
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