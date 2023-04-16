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Купить магазин в Браславский район, Беларусь

Слободковский сельский Совет
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1 объект найдено
Магазинв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Слободковский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 22,067
Продаю или сдаю в аренду отдельностоящее здание магазина розничной торговли площадью 123 м2.…

Параметры недвижимости в Браславский район, Беларусь

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