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Коммерческая недвижимость в Браслав, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая 10 комнат с парковкой, с охраной, с подъездными путями в Браслав, Беларусь
Коммерческая 10 комнат с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Браслав, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 500 м²
Этаж 1/2
Санаторий на берегу о.Дривяты (Браславские озёра)! Viber, Whatsapp, Telegram на этом номере!…
Цена по запросу
Коммерческая 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Браслав, Беларусь
Коммерческая 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Браслав, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Этаж 2
Санаторий на берегу о.Дривяты (Браславские озёра)! Viber, Whatsapp, Telegram Санаторий дей…
€732,462
Realting.com
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