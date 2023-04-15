Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Боровлянский сельский Совет
  6. Боровляны
  7. Складские помещения

Купить склад в Боровляны, Беларусь

Склад В архив
Очистить
1 объект найдено
Складв Боровляны, Беларусь
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 878,102
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Realting.com
Перейти