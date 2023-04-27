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Продажа офисных помещений в Блужский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офис в Талька, Беларусь
Офис
Талька, Беларусь
137 м² 1/1 Этаж
€ 9,054
Добротное помещение, кирпичные стены толщиной 0,53 метра! высота потолка 5м, стены внут…
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