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Магазины в Белицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин в Белица, Беларусь
Магазин
Белица, Беларусь
385 м² Количество этажей 2
€ 10,864
Продажа здания 385.2 кв.м. с земельным участком в аг. Белица. Первый этаж 64,6 кв.м., второй…
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