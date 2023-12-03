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Коммерческая недвижимость в Белицкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Магазин в Белица, Беларусь
Магазин
Белица, Беларусь
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Продажа здания 385.2 кв.м. с земельным участком в аг. Белица. Первый этаж 64,6 кв.м., второй…
€11,023
в месяц
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