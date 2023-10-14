Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Берёза
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Берёза, Беларусь

Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Берёза, Беларусь
Офис 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Берёза, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 2 365 м²
Этаж 1/1
Продам Капитальное строение, площадь 2365 кв.м., г. Береза, ул. Ленина, 100В, центр, целевое…
€147,444
Realting.com
Перейти