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Склады в Борисов, Беларусь

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1 объект найдено
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Борисов, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Борисов, Беларусь
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продажа изолированного помещения, расположенного  по адресу: г. Борисов, ул. Демина, 39, тор…
€7,580
Realting.com
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