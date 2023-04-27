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Продажа офисных помещений в Борисов, Беларусь

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1 объект найдено
Офис в Борисов, Беларусь
Офис
Борисов, Беларусь
202 м² 3/3 Этаж
€ 27,161
В продаже административное помещение ,которое находится на улице Демина. Продается этаж с от…
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