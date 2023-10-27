Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Борисовский район
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Борисовский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
11
магазины
5
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин с отдельным входом, в оживленном месте, с рампой в Минск, Беларусь
Магазин с отдельным входом, в оживленном месте, с рампой
Минск, Беларусь
Площадь 697 м²
Здание розничной торговли с офисными помещениями по ул. Глебки, 64а общая площадь 696,6 кв.…
€377,608
Коммерческая новое здание, с отдельным входом, в оживленном месте в Минск, Беларусь
Коммерческая новое здание, с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
Площадь 121 м²
Этаж 1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Дом 7.2. Д…
€172,337
Офис в Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка (р - н ул. Карьерной…
€9,372
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Минск, Беларусь
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
Площадь 39 м²
Этаж 5/5
Современный  офис в бизнес центре "Изоком Плаза". Удачная локация в непосредственной близост…
€47,236
Магазин новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме в Минск, Беларусь
Магазин новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 129 м²
Этаж 1/9
Административно-торговое помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Нововиленская,…
€183,455
Коммерческая с отдельным входом, с в жилом доме в Гродно, Беларусь
Коммерческая с отдельным входом, с в жилом доме
Гродно, Беларусь
Площадь 204 м²
Продается изолированное помещение, расположенное в центральной части города ул.Свердлова,12 …
€92,414
Магазин с в жилом доме в Минск, Беларусь
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€111,720
Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом в Юзуфово, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом
Юзуфово, Беларусь
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
For sale, ag. Yuzufovo, Minsk district, Myadelskoye, for example, 16 km from MKABL area 305 …
€60,489
Коммерческая 4 комнаты в Коханово, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты
Коханово, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 16 м²
Продажа 4 зданий в Толочинском районе4 помещений, площадь от 16,1 до 133,2 м & sup2; участок…
€7,573
Офис с в жилом доме в Минск, Беларусь
Офис с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€111,720
Коммерческая 5 комнат с парковкой, с мебелью, новое здание в Минск, Беларусь
Коммерческая 5 комнат с парковкой, с мебелью, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 60 м²
Этаж 1/19
Продаётся просторное административное помещение, под салон красоты. В помещении новый и стил…
€137,260
Магазин новое здание, с отдельным входом, в оживленном месте в Минск, Беларусь
Магазин новое здание, с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/16
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
€147,058
Realting.com
Перейти