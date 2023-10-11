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Коммерческая недвижимость в Борщёвский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 420 м²
Этаж 3/3
Предлагается к покупке действующая Агро усадьба « Золотой ручей» Усадьба расположена в 25 км…
€350,000
Realting.com
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