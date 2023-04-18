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Купить коммерческую недвижимость в Боровухский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Офисв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Офис
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,098,433
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Производствов Боровухский сельский Совет, Беларусь
Производство
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,098,433
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Коммерческаяв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,098,433
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …

Параметры недвижимости в Боровухский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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