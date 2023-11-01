ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Боровской сельский Совет
Складские помещения
Склады в Боровской сельский Совет, Беларусь
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис 7 комнат с парковкой, с мебелью, с подъездными путями
Минск, Беларусь
7
96 м²
9
Продажа помещения в спальном районе с отдельным входом площадью 96,1 м2 по адресу: г. Минск,…
€75,662
Рекомендовать
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
65 м²
2/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме по ул. Братской, 15. Дом сдан! МФК …
€84,404
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, новое здание, с интернетом
Ратомка, Беларусь
2 968 м²
2
Уникальное предложение! Продается физкультурно-оздоровительный комплекс в а.г. Ратомка. Зани…
€3,97 млн
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом, с отдельным входом, в частном секторе
Далёковский сельский Совет, Беларусь
74 м²
1
Продается замечательная усадьба на берегу озера. Витебская обл., Браславский р-н, д. Милашки…
€160,782
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
43 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€64,281
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Минск, Беларусь
122 м²
1/9
Продаётся помещение в Центре Минска. Ул. Кульман 15. Этаж 1. Отдельный входа со стороны доро…
€155,769
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Смолевичи, Беларусь
28 м²
1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование – магазин.) Магазин…
€21,753
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом
Тарасово, Беларусь
6
79 м²
1/2
Срочно! Предлагаем вашему вниманию отдельно стоящее 2-этажное здание, санитарно- бытового на…
€39,723
Рекомендовать
Коммерческая
Брест, Беларусь
1/2
Здание многофункциональное в собственность общей площадью 179 кв.м, расположенное на земельн…
€155,107
Рекомендовать
Офис новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Минск, Беларусь
43 м²
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€64,281
Рекомендовать
Коммерческая незавершенное строительство
Перебродский сельский Совет, Беларусь
664 м²
3
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
€208,071
Рекомендовать
Магазин 9 комнат с кондиционером, в центре города, с центральным отоплением
Минск, Беларусь
9
95 м²
4
Продаем торговое помещение на 1 этаже жилого дома по адресу: г. Минск, ул. Козлова, д. 15. …
€223,583
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL