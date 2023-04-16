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Купить коммерческую недвижимость в Боровской сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Боровской сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Боровской сельский Совет, Беларусь
519 м² 1/1 Этаж
€ 189,147
Продается крестьянское (фермерское) хозяйство КФХ Бакиновское.  Адрес: Дзержинский р-н…

Параметры недвижимости в Боровской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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