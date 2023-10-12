Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Боровлянский сельский Совет
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
32
офисы
7
склады
4
магазины
5
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Площадь 99 м²
Количество этажей 8
€78,988
Realting.com
Перейти