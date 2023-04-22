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Склады в Барановичский район, Беларусь

Новомышский сельский Совет
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1 объект найдено
Склад в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Склад
Новомышский сельский Совет, Беларусь
953 м² Количество этажей 2
€ 135,178
Продаются два отдельно стоящие капитальные строения (наименование - зерносклады) в бывшем па…
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