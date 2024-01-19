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Производственные здания в Барановичский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
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Производство В архив
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1 объект найдено
Производство в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Производство
Новомышский сельский Совет, Беларусь
Площадь 953 м²
Количество этажей 2
В бывшем панском имении в д. Старая Мышь Барановичского района Брестской области продаются 2…
€459,558
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