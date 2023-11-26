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Коммерческая недвижимость в Барань, Беларусь

1 объект найдено
Производство в Барань, Беларусь
Производство
Барань, Беларусь
Площадь 1 995 м²
Количество этажей 3
€27,747
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