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Купить магазин в Бобруйск, Беларусь

Магазин В архив
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4 объекта найдено
Магазинв Бобруйск, Беларусь
Магазин
Бобруйск, Беларусь
309 м² 1/9 Этаж
€ 171,133
Продам торговое помещение с действующей арендой! Площадь помещения 309 метров. Уплотняющийся…
Магазин 5 комнатв Бобруйск, Беларусь
Магазин 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
5 Количество комнат 238 м² 2/2 Этаж
€ 53,141
Предлагаем продажу помещения с отдельным входом. Общая площадь помещения составляет 237.5 кв…
Магазин 1 комнатав Бобруйск, Беларусь
Магазин 1 комната
Бобруйск, Беларусь
1 Количество комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 63,049
Продаётся торговое помещение общей площадью 130 кв.м. Помещение включает в себя: просторный …
Магазин 3 комнатыв Бобруйск, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
3 Количество комнат 85 м² 1/1 Этаж
€ 21,527
Продаётся отдельно стоящее одноэтажное здание павильона общей площадью 85 кв.м. Материал сте…

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