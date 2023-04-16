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Купить производственное здание в Бобруйск, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 5 комнатв Бобруйск, Беларусь
Производство 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
5 Количество комнат 2 741 м² 1/1 Этаж
€ 49,989
Продается часть здания (помещение производственного цеха) в г. Бобруйск. Могилевская обл., у…

Параметры недвижимости в Бобруйск, Беларусь

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