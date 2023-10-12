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Коммерческая недвижимость в Бобруйский район, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 5 комнат с парковкой, с охраной, с отдельным входом в Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 5 комнат с парковкой, с охраной, с отдельным входом
Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 927 м²
Этаж 1/1
€470,660
Realting.com
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