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Купить коммерческую недвижимость в Бобовнянский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Ресторан, кафев Песочное, Беларусь
Ресторан, кафе
Песочное, Беларусь
336 м² Количество этажей 1
€ 31,435
Предлагается готовый бизнес - кафе с баней в аг. Песочное, на побережье р. Неман. Минская об…
Коммерческаяв Песочное, Беларусь
Коммерческая
Песочное, Беларусь
336 м² Количество этажей 1
€ 31,435
Предлагается готовый бизнес - кафе с баней в аг. Песочное, на побережье р. Неман. Минская об…
Realting.com
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