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Продажа офисных помещений в Озерский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офисв Озеро, Беларусь
Офис
Озеро, Беларусь
4 м² Количество этажей 3
€ 720,558
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…

Параметры недвижимости в Озерский сельский Совет, Беларусь

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