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Купить производственное здание в Озерский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Королёво, Беларусь
Производство
Королёво, Беларусь
940 м² 1/1 Этаж
€ 193,650
Здание производственно-складского назначения, площадь 937 метров, высотой 10 метров, с подкл…

Параметры недвижимости в Озерский сельский Совет, Беларусь

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