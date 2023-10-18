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Коммерческая недвижимость в Озерский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство с подъездными путями, в оживленном месте в Королёво, Беларусь
Производство с подъездными путями, в оживленном месте
Королёво, Беларусь
Площадь 940 м²
Этаж 1/1
Здание производственно-складского назначения, площадь 937 метров, потолки 10.5 метров, с под…
€170,248
Realting.com
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