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Продажа офисных помещений в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офис в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Офис
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 150 м²
€ 252,631
Склады, торговые помещения, административные помещения Озерецко-Слободской с/с; р-н д. Скура…
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