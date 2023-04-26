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Производственные здания в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
890 м²
€ 728,728
 Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичск…
Производство в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
516 м² Количество этажей 2
€ 637,637
Продается новое производство продуктов питания: производственная база, офисные и складские п…
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