ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Озятский сельский Совет
Магазины
Магазины в Озятский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин 2 комнаты с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
2
9 м²
2
В районе "Комаровского рынка" в ТЦ "Зеркало" продается торговое помещение. ТЦ "Зеркало" - …
€18,648
Рекомендовать
Коммерческая с подъездными путями
Орша, Беларусь
24 м²
1/1
Гараж ул. Белинская площадь от 24 до 25,2 м & sup2; этаж 1/1, высота потолка 3,5 м, кирпич, …
€4,103
Рекомендовать
Магазин
Станьково, Беларусь
46 м²
1
Продается в самом центре д. Станьково Дзержинского района (27 км от МКАД) административно-хо…
€8,858
Рекомендовать
Коммерческая с видеонаблюдением, с отдельным входом
Минск, Беларусь
10 м²
2/3
❤️Машиноместо площадью 10м2, расположено рядом с выездом с паркинга, а также рядом с пешим в…
€2,331
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
75 м²
1/4
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€153,849
Рекомендовать
Офис с в жилом доме
Минск, Беларусь
61 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€86,515
Рекомендовать
Офис 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Гродно, Беларусь
2
626 м²
1/1
Здание на Скидельском шоссе в Гродно Общая площадь продаваемой части здания — 626 кв.м. Сост…
€121,215
Рекомендовать
Офис
Брест, Беларусь
3/3
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 467,6 кв.м.…
€349,658
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
258 м²
1/19
Продажа многофункционального офиса в ЖК «Славянский квартал». Офис расположен в самом центр…
€240,844
Рекомендовать
Склад 1 комната с видеонаблюдением, с подъездными путями, с отдельным входом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
1
677 м²
1/1
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможностью дальн…
€920,300
Рекомендовать
Офис
Топилишки, Беларусь
1 211 м²
2
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 1211 кв.м. …
€56,878
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Орша, Беларусь
3 437 м²
1
€186,484
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL