Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Верхнедвинский район
  5. Освейский сельский Совет

Купить коммерческую недвижимость в Освейский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 4 комнатыв Освейский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты
Освейский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 258 м²
€ 126,650
Продается действующая агро-усадьба на одном из самых живописных озер Беларуси - Освейском. К…
Realting.com
Перейти