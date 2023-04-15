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Купить ресторан в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 7 комнатв Острошицы, Беларусь
Ресторан, кафе 7 комнат
Острошицы, Беларусь
7 Количество комнат 119 м² 1/1 Этаж
€ 45,031
Незавершённое капитальное строение в аг. Острошицы Минская обл. Логойский р-н, в 19км от МКА…

Параметры недвижимости в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

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