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Купить производственное здание в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Производствов Чуденичи, Беларусь
Производство
Чуденичи, Беларусь
197 м² 1/1 Этаж
€ 23,416
Производственное здание с участком в Логойском районе!  Адрес: д. Чуденичи, ул. Партиза…
Производство 5 комнатв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Производство 5 комнат
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 373 м² 1/1 Этаж
€ 135,093
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Параметры недвижимости в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

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