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Купить магазин в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазинв Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м² 1/3 Этаж
€ 387,265
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…

Параметры недвижимости в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

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