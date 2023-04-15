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Купить ресторан в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафев Острошицкий Городок, Беларусь
Ресторан, кафе
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м² 1/3 Этаж
€ 387,265
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Ресторан, кафев Околица, Беларусь
Ресторан, кафе
Околица, Беларусь
446 м²
€ 675,463
Продаётся (также рассмотрим вариант аренды) новое с современным дизайном здание под обществе…

Параметры недвижимости в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

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