Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Острошицко-Городокский сельский Совет
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Гродно, Беларусь
Коммерческая со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Гродно, Беларусь
Площадь 412 м²
Количество этажей 3
В продаже уникальное здание многофункционального назначения с дизайнерским ремонтом. Индивид…
€471,966
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
Предлагаем в аренду офис по ул. Одоевского 117. Площадь офиса 52.6 м2. 2008 год постройки. К…
€69,650
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением в Гродно, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Этаж 1/5
Помещение на первом этаже с отдельным входом. В продаже изолированное помещение бытового обс…
€179,707
Коммерческая с балконом, с мебелью, с лифтом в Гродно, Беларусь
Коммерческая с балконом, с мебелью, с лифтом
Гродно, Беларусь
Площадь 431 м²
Количество этажей 1
Промтоварный магазин с офисными и складскими помещениями на ул. Славинского в Гродно. Общая…
€264,831
Производство 6 комнат с подъездными путями, с отдельным входом, с klass C в Волковысский сельский Совет, Беларусь
Производство 6 комнат с подъездными путями, с отдельным входом, с klass C
Волковысский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 1 517 м²
Этаж 1/1
Продаётся комплекс объектов, в состав которого входят следующие объекты: 1) Здание специализ…
€118,228
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Вишнево, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Вишнево, Беларусь
Площадь 805 м²
Этаж 2
Ви́шнево  — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€113,499
Офис 13 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом в Гродно, Беларусь
Офис 13 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом
Гродно, Беларусь
Комнаты 13
Площадь 325 м²
Этаж 3/3
Центр Гродно. Готов к использованию. С арендатором. Возможна продажа части помещения – миним…
€399,611
Офис с в жилом доме в Минск, Беларусь
Офис с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€76,556
Коммерческая с двором, с баней в Кобрин, Беларусь
Коммерческая с двором, с баней
Кобрин, Беларусь
Площадь 66 м²
ЛОТ 3562. Агроусадьба расположена в бывшем родовом поместье одного из древнейших дворянских …
€127,686
Магазин 1 комната с парковкой, с торговый центр в Ждановичи, Беларусь
Магазин 1 комната с парковкой, с торговый центр
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 12 м²
Продаётся торговое место(павильон), расположенном в торговом центре в Ждановичах, Корона. То…
€8,323
Производство с отдельным входом, для бизнеса в Минск, Беларусь
Производство с отдельным входом, для бизнеса
Минск, Беларусь
Площадь 730 м²
Этаж 1/1
Продам бизнес по производству и продаже натуральных кормов для собак и кошек в РБ. Минск, ул…
€84,178
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 82 м²
Этаж 1/9
Продается помещение с отдельным входом на первом этаже 9-этажного жилого дома. Помещение мож…
€140,928
Realting.com
Перейти