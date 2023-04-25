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Склады в Осиповичи, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 1 комната в Осиповичи, Беларусь
Склад 1 комната
Осиповичи, Беларусь
1 Количество комнат 502 м² 1/1 Этаж
€ 22,609
Продаётся кирпичное здание складского помещения в 100 км от Минска в г. Осиповичи общей площ…
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