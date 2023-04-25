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Производственные здания в Осиповичи, Беларусь

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1 объект найдено
Производство в Осиповичи, Беларусь
Производство
Осиповичи, Беларусь
407 м²
Цена по запросу
Продается участок под многофункциональный комплекс производственно-логистического центра в г…
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