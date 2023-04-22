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Производственные здания в Осиповичский район, Беларусь

Елизовский сельский Совет
1
Осиповичи
1
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производство в Осиповичи, Беларусь
Производство
Осиповичи, Беларусь
407 м²
Цена по запросу
Продается участок под многофункциональный комплекс производственно-логистического центра в г…
Производство 7 комнат в Елизово, Беларусь
Производство 7 комнат
Елизово, Беларусь
7 Количество комнат 3 595 м²
€ 206,371
Производственная база в посёлке Елизово- 120 км от г. Минска, 20 км от г. Бобруйска, 30 км о…
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